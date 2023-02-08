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Внесены изменения в закон "Об удостоверении личности гражданина Азербайджанской Республики" (Дополнено)

Политика Материалы 8 февраля 2023 18:50 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об удостоверении личности гражданина Азербайджанской Республики".

Как сообщает в среду Trend, согласно изменениям, в текст закона "Об удостоверении личности гражданина Азербайджанской Республики" добавляются второе и третье предложения следующего содержания:

"Если документы, необходимые для выдачи удостоверения личности гражданина Азербайджанской Республики, доступны через информационную систему электронного правительства в соответствующем государственном органе (учреждении), эти документы не требуются от гражданина. В случаях, когда доступ к таким документам через информационную систему электронного правительства невозможен, их представление запрашивается соответствующим государственным органом (учреждением) на основании запроса с согласия гражданина или обеспечивается гражданином".

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