В Азербайджане утверждено изменение в закон "О воинской обязанности и военной службе" (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал закон "О внесении изменения в закон Азербайджанской Республики "О воинской обязанности и военной службе".

Как сообщает в среду Trend, согласно изменению, часть "Примечание" статьи 6.4 закона "О воинской обязанности и военной службе" приводится в следующей редакции:

"Примечание. Если документы, указанные в статье 6.4 настоящего закона, могут быть получены через информационную систему электронного правительства в соответствующем государственном органе (учреждении), то эти документы от гражданина не требуются. В случаях, когда доступ к таким документам через информационную систему электронного правительства невозможен, их представление требуется с согласия гражданина по запросу от соответствующего государственного органа (учреждения) или обеспечивается гражданином".