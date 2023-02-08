В Азербайджане утверждены изменения в закон о социальных пособиях (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон "О социальных пособиях".

Как сообщает в среду Trend, согласно документу, в закон "О социальных пособиях" добавляется статья 10.3-1 следующего содержания:

"10.3-1. Если документы или информация, необходимые для назначения пособий, могут быть получены через информационную систему электронного правительства в соответствующем государственном органе (учреждении), то эти документы от заявителя не требуются. В случаях, когда доступ к таким документам через информационную систему электронного правительства невозможен, их представление требуется с согласия заявителя по запросу от соответствующего государственного органа (учреждения) или обеспечивается заявителем".