В Азербайджане внесено изменение в закон "О страховании вкладов" (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал закон "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О страховании вкладов".

Как сообщает в среду Trend, в закон "О страховании вкладов" добавляется статья 28.2-1 следующего содержания:

"28.2-1. Если документы, необходимые для обращения за получением компенсаций, могут быть получены через информационную систему электронного правительства в соответствующем государственном органе (учреждении), то эти документы от заявителя не требуются. В случаях, когда доступ к таким документам через информационную систему электронного правительства невозможен, их представление требуется с согласия заявителя по запросу от соответствующего государственного органа (учреждения) или обеспечивается заявителем".