Состоялось заседание коллегии МИД Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 8 февраля 2023 года состоялось расширенное заседание коллегии министерства иностранных дел Азербайджана. В заседании приняли участие члены коллегии МИД и руководители структурных подразделений.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, сначала минутой молчания была почтена память погибших в результате землетрясения в Кахраманмараше и других провинциях братской Турции.

Открывая заседание вступительным словом, министр иностранных дел Джейхун Байрамов рассказал о новых реалиях и вызовах, возникших в сфере внешней политики в постконфликтный период, подробно проинформировал об основных элементах интенсивной внешнеполитической деятельности в 2022 году. Было отмечено, что в системе международных отношений в условиях нынешнего кризиса успешно реализуется в соответствии с внешнеполитическим курсом, определенным Президентом Азербайджана, независимая, открытая, прагматичная и основанная на национальных интересах внешняя политика. Министр подчеркнул важность активной работы с государствами мира как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций, международных и региональных инициатив и платформ, продвигаемых нашей страной.

Было отмечено значение последовательного и эффективного доведения азербайджанских реалий до мировой общественности, дальнейшей активизации деятельности наших дипломатических представительств за рубежом в этом направлении. Министр отметил необходимость укрепления профессионального и патриотичного кадрового резерва для выполнения этих задач. Была предоставлена информация об успешных кампаниях по отбору кандидатов Азербайджана на соответствующие должности в различных международных организациях в течение 2022 года и подчеркнута важность продолжения работы в этом направлении.

В ходе заседания руководителями структурных подразделений МИД Азербайджана по соответствующим направлениям были представлены отчеты, планы на 2023 год, проведены подробные обсуждения.

Были подчеркнуты приоритеты по организации взаимных визитов на высоком уровне, проведению работы по повышению результативности заседаний двусторонних комиссий, изучению возможностей дальнейшего укрепления экономических и торговых связей и др. Была предоставлена информация о планах председательства Азербайджана в Движении неприсоединения, Организации экономического сотрудничества и других международных организациях и платформах на 2023 год, а также о предстоящих мероприятиях. Одним из основных вопросов повестки заседания стало исполнение “Плана мероприятий министерства иностранных дел Азербайджанской Республики в связи с объявлением 2023 года в Азербайджанской Республике ”Годом Гейдара Алиева”.

В ходе заседания обсуждались организация приема на работу в министерство на основе открытого для общественности конкурса и дальнейшая работа в этом направлении в целях обеспечения прозрачности кадровой политики МИД Азербайджана. Отмечалось, что будет обеспечено активное вовлечение кадров в программы повышения квалификации. Кроме того, было отмечено назначение в течение 2022 года руководителей 20 дипломатических представительств. В ходе заседания была представлена информация об изменениях, внесенных в законы Азербайджанской Республики “О социальном страховании”, “О дипломатической службе” и Налоговый кодекс Азербайджана в целях улучшения материального, социального и пенсионного обеспечения сотрудников дипломатических представительств и консульств.

Участники заседания коллегии провели подробный обмен мнениями по вопросам повестки дня.

(Перевод: Фидан Мустафаева)