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В Карабахе инвентаризовано свыше 14 тысяч объектов

Политика Материалы 9 февраля 2023 11:25 (UTC +04:00)
В Карабахе инвентаризовано свыше 14 тысяч объектов

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день в Карабахе инвентаризовано свыше 14 тысяч объектов.

Об этом сказал в среду начальник Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики Азербайджана Матин Эйнуллаев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года, передает в четверг Trend.

"На освобожденных территориях Азербайджана продолжается работа по инвентаризации. В 2022 году в Лачине и 7 прилегающих селах были инвентаризованы около 1500 объектов", - сказал он.

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