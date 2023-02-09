Президент Турции встретился в Газиантепе с представителями Фонда Гейдара Алиева, доставившими по поручению Первой леди Мехрибан Алиевой гуманитарную помощь (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, находящийся в зоне, где произошло землетрясение, встретился в аэропорту Газиантепа с сотрудниками Фонда Гейдара Алиева, которые по поручению Первой леди Азербайджана, Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой доставили гуманитарную помощь в братскую страну.

Как сообщает в четверг Trend, передав соболезнования Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в связи с произошедшей трагедией, представитель Фонда Эльвин Асланов отметил, что в эти дни весь азербайджанский народ, все организации страны мобилизовались для оказания необходимой помощи братской стране.

Выразив благодарность азербайджанскому государству и народу, мобилизовавшему все свои силы для поддержки турецкого народа в этой трагедии, Реджеп Тайип Эрдоган сказал: “От своего имени, от имени народа страны выражаю огромную благодарность моему брату Ильхаму Алиеву, сестре Мехрибан Алиевой!".

Отметив, что он знает о том, что люди в Азербайджане собирают гуманитарную помощь для поддержки пострадавших в землетрясении, Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что так же, как Турция была рядом с Азербайджаном во время Отечественной войны, так сейчас, в эти трудные моменты Азербайджан рядом с Турцией.

"Выражаю благодарность от своего имени, от имени своей семьи и народа страны. Мы вместе не только в эти дни, мы вместе навсегда. Мы продолжим путь как одна нация, два государства!" - сказал Президент Турции.