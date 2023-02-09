395 граждан Азербайджана эвакуированы из зоны землетрясения в Турции

БАКУ /Trend/ - Продолжается процесс эвакуации граждан Азербайджанской Республики из пострадавших в результате разрушительного землетрясения Кахраманмараша и других провинций Турции.

Как сообщили Trend в четверг в министерстве иностранных дел Азербайджана, 8 февраля 2023 года 190 граждан Азербайджана и их близкие родственники, являющиеся иностранными гражданами, были вывезены в Азербайджан на автобусах из провинций Газиантеп, Кахраманмараш, Адана и Хатай. Со дня, когда произошло землетрясение, до настоящего времени в Азербайджан на 9 автобусах было отправлено 395 человек. Из них 183 человека уже находятся на территории Азербайджана.

Кроме того, планируется эвакуация наших граждан автобусами, которые выедут из Газиантепа и Аданы, для чего принимаются соответствующие меры

"На сегодня известно о гибели во время землетрясения 4 граждан Азербайджанской Республики – это Буниятова Наиля Айдын гызы, 1980 года рождения, Мамедова (Октен) Рена Худаверди гызы, 1973 года рождения, Мамедова Севиндж Эльдар гызы, 1975 года рождения, и Карлы Лейла Вахид гызы, 1976 года рождения. Мы связались с родственниками погибших. Карлы Лейлу Вахид гызы ее семья похоронит в Турции. Принимаются соответствующие меры по отправке тел остальных погибших в Азербайджан. Да упокоит Всевышний души погибших", - говорится в сообщении.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 16 546 , пострадавших – 66 132.