БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана обнародовал данные о помощи, оказанной Азербайджаном 6-9 февраля в связи с сильным землетрясением, произошедшим в Турции.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в публикации министерства на странице в Twitter.

Сообщается, что гуманитарная помощь была доставлена в Турцию 8 самолетами и 24 грузовыми автомобилями.

Азербайджан оказал Турции материальную помощь в размере 855 тысяч манатов.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.