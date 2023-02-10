Кадры спасения детей из-под завалов силами МЧС Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Обнародованы кадры, на которых спасатели МЧС Азербайджана извлекают и спасают из-под завалов детей в зоне землетрясения в Турции.

По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева находящиеся в Турции спасательные силы МЧС Азербайджана продолжают поисково-спасательные операции по ликвидации последствий разрушительного землетрясения в братской Турции.

Как сообщили в пятницу Trend в МЧС Азербайджана, в рамках операции благодаря мужеству и профессионализму наших спасателей вчера в Кахраманмараше в результате сложной спасательной операции, из-под завалов были извлечены 17-летний подросток (спустя 86 часов) и 12-летняя девочка (спустя 89 часов после землетрясения).

Поисково-спасательные операции продолжаются.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

(Перевод: Фидан Мустафаева)