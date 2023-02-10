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Президент Латвии посетит Азербайджан

Политика Материалы 10 февраля 2023 14:28 (UTC +04:00)
Президент Латвии посетит Азербайджан

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/Trend/ - Президент Латвии Эгилс Левитс посетит Азербайджан в начале марта, сообщил Trend в пятницу дипломатический источник.

Он примет участие в X Глобальном Бакинском форуме, который будет проведен Международным центром Низами Гянджеви с 9 по 11 марта.

Тема предстоящего форума – «Мир сегодня: вызовы и надежды».

Напомним, что Международный центр Низами Гянджеви ежегодно проводит Глобальный Бакинский форум, который уже стал одним из главных мероприятий в Восточной Европе, на Южном Кавказе, в Центральной Азии и на Ближнем Востоке, предоставляя выдающимся лидерам и экспертам возможность обсудить пути преодоления самых насущных мировых проблем.

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