Президент Латвии посетит Азербайджан

БАКУ/Trend/ - Президент Латвии Эгилс Левитс посетит Азербайджан в начале марта, сообщил Trend в пятницу дипломатический источник.

Он примет участие в X Глобальном Бакинском форуме, который будет проведен Международным центром Низами Гянджеви с 9 по 11 марта.

Тема предстоящего форума – «Мир сегодня: вызовы и надежды».

Напомним, что Международный центр Низами Гянджеви ежегодно проводит Глобальный Бакинский форум, который уже стал одним из главных мероприятий в Восточной Европе, на Южном Кавказе, в Центральной Азии и на Ближнем Востоке, предоставляя выдающимся лидерам и экспертам возможность обсудить пути преодоления самых насущных мировых проблем.