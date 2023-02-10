Азербайджанские диаспорские организации России оказали Турции материальную и гуманитарную помощь (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские диаспорские организации, действующие в разных странах мира, начали кампании помощи пострадавшим в связи со страшным землетрясением в Турции. Особую активность в связи с этим проявляет азербайджанская диаспора в России.

Как сообщили Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой, в поддержку пострадавших в Турции в результате землетрясения Азербайджанская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга направила материальную помощь в размере 11 000 манатов и гуманитарную помощь на 34 тысячи манатов, Азербайджанская национальная культурная автономия "Араз" из Пятигорска - 45 тысяч манатов материальной помощи и 2200 манатов гумпомощи, "Дом дружбы азербайджанского народа" Республики Башкортостан - гуманитарную помощь на 29 тысяч манатов, азербайджанские бизнесмены, работающие на Софийской овощебазе в Санкт-Петербурге - гуманитарную помощь на 34 тыс. манатов, Местная азербайджанская национально-культурная автономия города Красноярска - материальную помощь в размере 22 тысяч манатов, Региональная общественная организация "Диаспора азербайджанцев Республики Хакасия" - материальную помощь в размере 9400 манатов, Национально-культурная региональная организация Свердловской области "Урал-Азербайджан" - гуманитарную помощь на 81 тысячи манатов.

Отметим, что российские телеканалы показали репортаж о помощи Турции азербайджанской общиной, действующей в Республике Башкортостан.

Помощь диаспорских организаций братской Турции продолжается.