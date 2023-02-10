Трехсторонние заявления запустили ключевые процессы по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией - Захарова

БАКУ/Trend/ - Трехсторонние заявления, подписанные между лидерами России, Азербайджана и Армении, запустили ключевые процессы по нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова.

«В данном формате начиная с 2020 года были запущены ключевые процессы по разблокированию коммуникаций, делимитация армяно-азербайджанской границы, разработке мирного договора, а также налаживанию контактов между представителями общественных, экспертных и парламентских кругов», - сказала она.