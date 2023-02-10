Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по обеспечению деятельности Алятской свободной экономической зоны (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по обеспечению деятельности Алятской свободной экономической зоны.

Как сообщает Trend, согласно распоряжению, в соответствии с частью 3 указа №1032 Президента Азербайджанской Республики от 22 мая 2020 года "О создании и организации деятельности Алятской свободной экономической зоны", указанная в приложенном к данному распоряжению плане землеустройства относящаяся к государственной собственности и составляющая 635,1 га часть земельного участка,расположенного на административной территории Гарадагского района города Баку и установленного в качестве территории Алятской свободной экономической зоны, передается уполномоченной структуре Алятской свободной экономической зоны с правом бессрочного, безвозмездного и постоянного пользования.

Министерству экономики Азербайджанской Республики и уполномоченной структуре Алятской свободной экономической зоны поручено решать вопросы, вытекающие из этого распоряжения.