Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Спасатели из Азербайджана спасли подростка, который провел под завалами 105 часов

Политика Материалы 11 февраля 2023 09:23 (UTC +04:00)
Спасатели из Азербайджана спасли подростка, который провел под завалами 105 часов

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева находящиеся в Турции спасательные силы МЧС Азербайджана продолжают поисково-спасательные операции по ликвидации последствий разрушительного землетрясения в братской Турции.

Как сообщили в субботу Trend в МЧС Азербайджана, в результате операции благодаря мужеству и профессионализму наших спасателей на территории Кахраманмарашского района, из-под завалов спустя 105 часов после землетрясения из-под завалов была извлечена 15-летняя девочка по имени Аиша.

О ходе операций будет предоставлена дополнительная информация.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости