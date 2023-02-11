Мы решительно осуждаем теракт в Восточном Иерусалиме – МИД Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Мы решительно осуждаем теракт на автобусной остановке в Восточном Иерусалиме.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в сообщении, размещенном на странице МИД Азербайджана в Twitter.

«Выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в сообщении.

Отметим, что 10 февраля в Иерусалиме неизвестный мужчина на автомобиле врезался в автобусную остановку. В результате происшествия погибли 6-летний ребенок и молодой человек 20 лет, еще шесть человек получили ранения различной степени тяжести. Как отмечает Jerusalem Post, израильские власти расценили инцидент как теракт, водитель был убит сотрудниками правоохранительных органов.