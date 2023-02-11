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По поручению Президента Ильхама Алиева ГПС Азербайджана направила в Турцию очередную партию гуманитарной помощи (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 11 февраля 2023 13:03 (UTC +04:00)
По поручению Президента Ильхама Алиева ГПС Азербайджана направила в Турцию очередную партию гуманитарной помощи (ФОТО/ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана направила очередную партию гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.

Об этом сообщили в субботу Trend в ГПС Азербайджана.

Гуманитарная помощь, отправленная двумя большегрузами, включает специальные военные зимние палатки, одеяла, спальные мешки, носки, перчатки, термобелье, рубашки, дровяные печи, питьевую воду.

Перечень принадлежностей входящих в пакет помощи на 1 000 человек:

Название

Отправлено

Примечание

1

Специальная военная зимняя палатка (круглая 7м х 20м)

10 комплектов

На 1000 человек

2

Полушерстяные одеяла

1000 штук

3

Спальные мешки (для зимних условий)

1000 штук

4

Полушерстяные носки

1000 пар

5

Полушерстяные перчатки

1000 пар

6

Полушерстяные рубашки

650 штук

7

Зимнее термобелье

1000 комплектов

8

Дровяная печь (со всеми принадлежностями)

20 комплектов

9

Питьевая вода (в 5-литровых упаковках)

10 тон

Отметим, что с 6 февраля в соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается сбор и отправка гуманитарной помощи в Турцию.

По поручению Президента Ильхама Алиева ГПС Азербайджана направила в Турцию очередную партию гуманитарной помощи (ФОТО/ВИДЕО)
По поручению Президента Ильхама Алиева ГПС Азербайджана направила в Турцию очередную партию гуманитарной помощи (ФОТО/ВИДЕО)
По поручению Президента Ильхама Алиева ГПС Азербайджана направила в Турцию очередную партию гуманитарной помощи (ФОТО/ВИДЕО)
По поручению Президента Ильхама Алиева ГПС Азербайджана направила в Турцию очередную партию гуманитарной помощи (ФОТО/ВИДЕО)
По поручению Президента Ильхама Алиева ГПС Азербайджана направила в Турцию очередную партию гуманитарной помощи (ФОТО/ВИДЕО)
По поручению Президента Ильхама Алиева ГПС Азербайджана направила в Турцию очередную партию гуманитарной помощи (ФОТО/ВИДЕО)
По поручению Президента Ильхама Алиева ГПС Азербайджана направила в Турцию очередную партию гуманитарной помощи (ФОТО/ВИДЕО)
По поручению Президента Ильхама Алиева ГПС Азербайджана направила в Турцию очередную партию гуманитарной помощи (ФОТО/ВИДЕО)
По поручению Президента Ильхама Алиева ГПС Азербайджана направила в Турцию очередную партию гуманитарной помощи (ФОТО/ВИДЕО)
По поручению Президента Ильхама Алиева ГПС Азербайджана направила в Турцию очередную партию гуманитарной помощи (ФОТО/ВИДЕО)
По поручению Президента Ильхама Алиева ГПС Азербайджана направила в Турцию очередную партию гуманитарной помощи (ФОТО/ВИДЕО)
По поручению Президента Ильхама Алиева ГПС Азербайджана направила в Турцию очередную партию гуманитарной помощи (ФОТО/ВИДЕО)
По поручению Президента Ильхама Алиева ГПС Азербайджана направила в Турцию очередную партию гуманитарной помощи (ФОТО/ВИДЕО)
По поручению Президента Ильхама Алиева ГПС Азербайджана направила в Турцию очередную партию гуманитарной помощи (ФОТО/ВИДЕО)
По поручению Президента Ильхама Алиева ГПС Азербайджана направила в Турцию очередную партию гуманитарной помощи (ФОТО/ВИДЕО)
По поручению Президента Ильхама Алиева ГПС Азербайджана направила в Турцию очередную партию гуманитарной помощи (ФОТО/ВИДЕО)
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