По поручению Президента Ильхама Алиева ГПС Азербайджана направила в Турцию очередную партию гуманитарной помощи (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана направила очередную партию гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.
Об этом сообщили в субботу Trend в ГПС Азербайджана.
Гуманитарная помощь, отправленная двумя большегрузами, включает специальные военные зимние палатки, одеяла, спальные мешки, носки, перчатки, термобелье, рубашки, дровяные печи, питьевую воду.
Перечень принадлежностей входящих в пакет помощи на 1 000 человек:
|
Название
|
Отправлено
|
Примечание
|
1
|
Специальная военная зимняя палатка (круглая 7м х 20м)
|
10 комплектов
|
На 1000 человек
|
2
|
Полушерстяные одеяла
|
1000 штук
|
3
|
Спальные мешки (для зимних условий)
|
1000 штук
|
4
|
Полушерстяные носки
|
1000 пар
|
5
|
Полушерстяные перчатки
|
1000 пар
|
6
|
Полушерстяные рубашки
|
650 штук
|
7
|
Зимнее термобелье
|
1000 комплектов
|
8
|
Дровяная печь (со всеми принадлежностями)
|
20 комплектов
|
9
|
Питьевая вода (в 5-литровых упаковках)
|
10 тон
Отметим, что с 6 февраля в соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается сбор и отправка гуманитарной помощи в Турцию.