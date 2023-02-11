По поручению Президента Ильхама Алиева ГПС Азербайджана направила в Турцию очередную партию гуманитарной помощи (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана направила очередную партию гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.

Об этом сообщили в субботу Trend в ГПС Азербайджана.

Гуманитарная помощь, отправленная двумя большегрузами, включает специальные военные зимние палатки, одеяла, спальные мешки, носки, перчатки, термобелье, рубашки, дровяные печи, питьевую воду.

Перечень принадлежностей входящих в пакет помощи на 1 000 человек:

Название Отправлено Примечание 1 Специальная военная зимняя палатка (круглая 7м х 20м) 10 комплектов На 1000 человек 2 Полушерстяные одеяла 1000 штук 3 Спальные мешки (для зимних условий) 1000 штук 4 Полушерстяные носки 1000 пар 5 Полушерстяные перчатки 1000 пар 6 Полушерстяные рубашки 650 штук 7 Зимнее термобелье 1000 комплектов 8 Дровяная печь (со всеми принадлежностями) 20 комплектов 9 Питьевая вода (в 5-литровых упаковках) 10 тон

Отметим, что с 6 февраля в соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается сбор и отправка гуманитарной помощи в Турцию.