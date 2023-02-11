Азербайджанская армия всегда рядом с братской Турцией - министр обороны (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:13)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская армия всегда рядом с братской Турцией.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана, об этом сказал министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов, на состоявшемся сегодня под его руководством служебном совещании.

В совещании приняли участие заместители министра, командующие видами войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства. К работе совещания посредством видеосвязи были привлечены командиры воинских объединений и соединений.

Сначала минутой молчания была почтена память погибших в результате землетрясения в братской Турции.

Министр обороны довел до сведения участников совещания поручения Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева об оказании всесторонней помощи братской стране.

Генерал-полковник Гасанов поблагодарил военнослужащих и членов их семей, принимавших активное участие в сборе гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в Турции в пунктах сбора, организованных в в воинских частях Министерства обороны по поручению Президента Азербайджана.

Высоко оценив деятельность, проводимую командированным в Турцию военно-медицинским персоналом в Кахраманмараше, министр особо подчеркнул, что Азербайджанская Армия всегда рядом с братской Турцией.

Генерал-полковник Гасанов довел до участников совещания поставленные Верховным главнокомандующим задачи, связанные с постоянной боеготовностью подразделений азербайджанской армии, после чего выслушал доклады о результатах проверки боеспособности подразделений.

Высоко оценив результаты проверок, министр дал соответствующие указания должностным лицам по организации мероприятий боевой подготовки в условиях, максимально приближенных к реальному бою.

В ходе совещания была подробно проанализирована оперативная обстановка на границе и на наших территориях в Карабахском экономическом районе, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Генерал-полковник Гасанов дал конкретные поручения о принятии превентивных мер против вероятных угроз.

Коснувшись проведенных в Карсе «Зимних учений – 2023», генерал-полковник он отметил, что министры обороны Азербайджана и Турции солидарны во мнении о высоком профессионализме военнослужащих, участвовавших в учениях.

На совещании была отмечена важность поддержания высокого уровня боеспособности подразделений, особенно дислоцированных в районах со сложным рельефом и суровыми климатическими условиями, соблюдения правил безопасности и принятия надлежащих противопожарных мер при выполнении служебно-боевых задач. Были даны конкретные поручения о повышении бдительности при несении боевого дежурства.

Выслушав доклады о деятельности военно-учебных заведений, министр обороны дал соответствующие поручения в связи с проводимой в этом направлении работой.

Генерал-полковник Гасанов поручил оказывать внимание и проявлять заботу о личном составе, особенно о новобранцах, дал соответствующие поручения об улучшении социально-бытовых условий военнослужащих, а также по вопросам медицинского обеспечения и инженерным мероприятиям.

(Перевод: Фидан Мустафаева)