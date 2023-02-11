Приверженность идеалам гуманизма и человечности. Личный пример Первой леди Мехрибан Алиевой

БАКУ /Trend/ - Землетрясение в Турции, унесшее жизни более 20 000 человек, вызвало широкий отклик в сердцах азербайджанского народа. Десятки тысяч наших соотечественников, представители крупного бизнеса и других структур мобилизовались для помощи братскому турецкому народу, день и ночь собирая гуманитарную помощь для отправки в зону бедствия.



Произошедшее 6 февраля в Турции разрушительное землетрясение стало крупнейшей катастрофой в этой стране за почти сотню лет. По последним данным, более 20 000 человек погибли, более 80 000 - получили ранения различной степени тяжести. Сотни тысяч людей лишились жилья, имущества, даже самых необходимых вещей. В первые же часы после случившегося Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился об отправке в Турцию группы спасателей и техники для помощи в ликвидации последствий.



А уже 7 февраля по поручению Первой леди Мехрибан Алиевой в Турцию вылетел первый спецборт с гуманитарной помощью от Фонда Гейдара Алиева. Рейс доставил в страну различные лекарственные препараты, кислородные маски, фильтры, перевязочные материалы, шины, носилки и другое оборудование и медицинские принадлежности. Кроме того, на место событий были командированы сотрудники Фонда, которые на месте помогали в передаче этой помощи пострадавшим. По поручению Мехрибан Алиевой в Турцию ежедневно отправляются специальные рейсы с самым необходимым: сотни палаток, обогревателей и комплектов теплых вещей, продовольствие, медикаменты и полевые госпитали - одним словом, буквально все, в чем так остро нуждается сейчас братский турецкий народ.



Будучи на месте трагедии, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил Президента Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву за оказанную помощь. “От своего имени, от имени народа страны выражаю огромную благодарность моему брату Ильхаму Алиеву, сестре Мехрибан Алиевой! Выражаю благодарность от своего имени, от имени своей семьи и народа страны. Мы вместе не только в эти дни, мы вместе навсегда. Мы продолжим путь как одна нация, два государства!" - сказал Президент Турции.



Выразив соболезнования народу Турции, Первая леди Мехрибан Алиева подчеркнула, что с чувством глубокой печали восприняла известия о последствиях произошедшей трагедии. "Боль турецкого народа – наша боль. Прошу Всевышнего ниспослать силы и терпение всему народу Турции. #TürkiyəSəninləyik", - написала она на своей официальной странице в Instagram.



Слова Первой леди Азербайджана о том, что боль турецкого народа - это и наша боль, стали своего рода призывом, на который откликнулись сотни тысяч азербайджанцев: как представителей бизнеса, различных ведомств, так и простых граждан. В частности, PASHA Holding и его дочерние компании пожертвовали по 500 000 долларов в два ведущих фонда Турции – Ahbap и AFAD - что в общей сложности составляет 1 миллион долларов. В нескольких пунктах сбора гуманитарной помощи в Баку и регионах страны круглосуточно собирают и сортируют тонны одежды, продовольствия и оборудования, которые наши соотечественники собирают для своих турецких братьев.



Первая леди высоко оценила солидарность и сострадание, проявленные нашими гражданами. "Одним из лучших качеств азербайджанского народа является то, что мы, проявляя единство и солидарность, всегда готовы помочь друг другу и вместе преодолеть трудности и испытания. Поддержка, оказываемая вами турецкому народу с первых же часов ужасного землетрясения, произошедшего в братской Турции, является очередным зримым свидетельством непоколебимости, прочности и вечности братских, дружеских отношений, взаимной любви между нашими народами", - написала Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram. Она также выразила благодарность азербайджанским спасателям, привлеченным к поисково-спасательным работам в зоне землетрясения, медицинским работникам, делающим все возможное во имя скорейшего исцеления раненых, сотрудникам дипломатической службы, занимающимся выявлением и эвакуацией граждан Азербайджана, пострадавших во время трагедии, представителям СМИ, без устали освещающим происходящие события.



"Признательна каждому нашему соотечественнику, местным компаниям и организациям, примкнувшим к начатой в нашей стране кампании гуманитарной помощи, в особенности всем волонтерам, круглые сутки усердно работающим в пунктах сбора помощи, сотрудникам полиции, словом всем, кто сегодня рядом с братским народом Турции! Спасибо вам за человеколюбие, милосердие и сострадание! Искренне горжусь тем, что я азербайджанка!" - подчеркнула Первая леди Мехрибан Алиева.



Эти слова Первой леди Азербайджана стали высокой оценкой качеств, присущих азербайджанскому народу - чувству сострадания, стремления прийти на помощь в любой, даже самой трудной ситуации. Своим личным примером Первая леди Мехрибан Алиева, чей образ стал образцом современной азербайджанской женщины, стала воплощением высоких моральных и нравственных качеств наших соотечественников, их ответственности и приверженности высшим идеалам гуманизма и человечности.



Эмин Алиев,

главный редактор АМИ Trend