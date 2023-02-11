Помощь PASHA Holding братской Турции - в центре внимания ведущих турецких СМИ

БАКУ/Trend/ - Ведущие турецкие СМИ посвятили публикации помощи, которую оказали братской стране PASHA Holding и его дочерние структуры.
Как сообщает Trend, публикации об этом сделал целый ряд ведущих турецких медиа-структур.
Отметим, что PASHA Holding и его дочерние компании пожертвовали по 500 000 долларов в два ведущих фонда Турции – Ahbap и AFAD - что в общей сложности составляет 1 миллион долларов.
«От имени нашей группы компаний выражаю соболезнования семьям и родственникам погибших, братскому народу Турции, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим, а также скорейшего устранения последствий землетрясения» - сказал главный исполнительный директор PASHA Holding Джалал Гасымов.
Представляем вниманию читателей ссылки на публикации об этом в турецких СМИ:
https://www.dha.com.tr/gundem/azeri-sirketten-turkiyeye-1-milyon-dolarlik-deprem-yardimi-2204273
https://www.yenisafak.com/amphtml/gundem/azerbaycanin-en-buyuk-holdinginden-turkiyeye-1-milyon-dolarlik-bagis-4506745
https://www.cnnturk.com/turkiye/azeri-sirketten-turkiyeye-1-milyon-dolarlik-deprem-yardimi
https://www.msn.com/tr-tr/haber/turkiye/azeri-şirketten-türkiyeye-1-milyon-dolarlık-deprem-yardımı/ar-AA17lwHC?li=BBpmdUa
https://www.haberchannel.com/azeri-sirketten-turkiyeye-1-milyon-dolarlik-deprem-yardimi/amp
https://www.yenihaberden.com/service/amp/azeri-sirketten-1-milyon-dolarlik-deprem-yardimi-1764533h.htm
https://flipboard.com/@CnnTurk/azeri-irketten-t-rkiye-ye-1-milyon-dolarl-k-deprem-yard-m/a-NX-nsGmiRJmLdy8Z7bzUSw%3Aa%3A1826943721-71c3f4dbca%2Fcnnturk.com?format=amp
http://www.guvengazetesi.com.tr/azerbaycan-sirketlerinden-depremzedelere-yardim-yagdi/6804/
https://www.bursasondakika.com.tr/amp/genel/azeri-sirketten-turkiyeye-1-milyon-dolarlik-deprem-yardimi-h141908.html
https://heryerhaber.com/haber/azerbaycanin_en_buyuk_holdinginden_dev_bagis-28743.html?amp=1
https://www.akilligundem.com/azeri-sirketten-turkiyeye-1-milyon-dolarlik-deprem-yardimi/
https://www.akcagazete.com/amp/azeri-sirketten-turkiyeye-1-milyon-dolarlik-deprem-yardimi-6417-haberi
https://www.yenisafak.com/en/world/pasha-holding-subsidiaries-donate-1-million-to-support-turkiye-after-quake-3660496