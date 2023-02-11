Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Джейхун Байрамов встретился с азербайджанскими спасателями в зоне землетрясения в Турции (ФОТО)

Политика Материалы 11 февраля 2023 15:58 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов встретился с азербайджанскими спасателями в зоне землетрясения в Турции (ФОТО)

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов находится в турецком городе Кахраманмараш.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на страницу МИД в Twitter, министр встретился с азербайджанскими спасателями, которые оказывают поддержку спасательным операциям в зоне землетрясения, поблагодарил их за самоотверженную работу.

Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.

В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 20 937 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Джейхун Байрамов встретился с азербайджанскими спасателями в зоне землетрясения в Турции (ФОТО)
Джейхун Байрамов встретился с азербайджанскими спасателями в зоне землетрясения в Турции (ФОТО)
Джейхун Байрамов встретился с азербайджанскими спасателями в зоне землетрясения в Турции (ФОТО)
Джейхун Байрамов встретился с азербайджанскими спасателями в зоне землетрясения в Турции (ФОТО)
Джейхун Байрамов встретился с азербайджанскими спасателями в зоне землетрясения в Турции (ФОТО)
Джейхун Байрамов встретился с азербайджанскими спасателями в зоне землетрясения в Турции (ФОТО)
Джейхун Байрамов встретился с азербайджанскими спасателями в зоне землетрясения в Турции (ФОТО)
Джейхун Байрамов встретился с азербайджанскими спасателями в зоне землетрясения в Турции (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости