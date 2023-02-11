Сегодня тысячи добровольцев из Азербайджана хотят приехать в Турцию - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Землетрясение, произошедшее в Турции, мы воспринимаем как собственную беду и боль. Сегодня люди в каждом регионе Азербайджана несут помощь из своих домов в пункты сбора помощи для братской Турции.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции в Кахраманмараше со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Министр отметил, что сегодня тысячи добровольцев хотят приехать из Азербайджана в Турцию.

"Единственная причина, по которой они еще не здесь, заключается в том, что это очень сложная операция. Здесь необходима межведомственная координация. Скопление огромного количества людей не означает, что они сразу же смогут внести свой вклад в общее дело. Поэтому ведется работа по плановому прибытию добровольцев в зону землетрясения. С сегодняшнего дня в Турцию начнут поэтапно прибывать волонтеры из Азербайджана, которые подключатся к проводимой работе", - сказал Байрамов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)