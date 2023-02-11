Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Азербайджан будет рядом с Турцией и в восстановительных и строительных работах - глава МИД

Политика Материалы 11 февраля 2023 18:00 (UTC +04:00)
Азербайджан будет рядом с Турцией и в восстановительных и строительных работах - глава МИД

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - В настоящее время главным приоритетом является спасение людей, оказание помощи раненым, а следующим этапом будет возвращение к нормальной жизни всех этих регионов.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции в Кахраманмараше со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Он отметил, что в связи с этим Президент Реджеп Тайип Эрдоган уже заявил, что Турция справится с этим в течение одного года.

"Президент Ильхам Алиев так же уже заявил, что мы с первых минут, с первых часов рядом с турецкими братьями и сестрами, и будем рядом с Турцией во всех этих процессах, в том числе в восстановительных и строительных работах", - сказал министр.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости