Азербайджан будет рядом с Турцией и в восстановительных и строительных работах - глава МИД

БАКУ /Trend/ - В настоящее время главным приоритетом является спасение людей, оказание помощи раненым, а следующим этапом будет возвращение к нормальной жизни всех этих регионов.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции в Кахраманмараше со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Он отметил, что в связи с этим Президент Реджеп Тайип Эрдоган уже заявил, что Турция справится с этим в течение одного года.

"Президент Ильхам Алиев так же уже заявил, что мы с первых минут, с первых часов рядом с турецкими братьями и сестрами, и будем рядом с Турцией во всех этих процессах, в том числе в восстановительных и строительных работах", - сказал министр.

(Перевод: Фидан Мустафаева)