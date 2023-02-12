Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Азербайджан отправил в Турцию стационарные генераторы (ФОТО)

Политика Материалы 12 февраля 2023 10:58 (UTC +04:00)
Азербайджан отправил в Турцию стационарные генераторы (ФОТО)

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, продолжается реализация мер по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения в Турции, передает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В министерстве сообщили, что из снабжения Инженерных войск в братскую страну были отправлены генераторы высокого напряжения.

Генераторы для обеспечения бесперебойной подачи электроэнергии были переправлены в Турцию транспортными средствами.

Азербайджан отправил в Турцию стационарные генераторы (ФОТО)
Азербайджан отправил в Турцию стационарные генераторы (ФОТО)
Азербайджан отправил в Турцию стационарные генераторы (ФОТО)
Азербайджан отправил в Турцию стационарные генераторы (ФОТО)
Азербайджан отправил в Турцию стационарные генераторы (ФОТО)
Азербайджан отправил в Турцию стационарные генераторы (ФОТО)
Азербайджан отправил в Турцию стационарные генераторы (ФОТО)
Азербайджан отправил в Турцию стационарные генераторы (ФОТО)
Азербайджан отправил в Турцию стационарные генераторы (ФОТО)
Азербайджан отправил в Турцию стационарные генераторы (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости