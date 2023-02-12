Армения злоупотребляет правозащитными механизмами ООН - МИД Азербайджана (Дополнено-2)

БАКУ/Trend/ - Армения злоупотребляет правозащитными механизмами ООН.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом сказал начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Айхан Гаджизаде, отвечая на вопросы представителей местных СМИ.

Касаясь заявления пресс-секретаря МИД Армении Ваана Унаняна о том, что якобы Азербайджан проигнорировал письмо специальных мандатариев Совета ООН по правам человека, Гаджизаде отметил, что это заявление армянской стороны является еще одним примером лицемерия страны, которая на протяжении десятилетий проводила агрессивную политику, попирала основные права почти миллиона азербайджанцев, совершала многочисленные военные преступления и массовые расправы над военными и гражданскими лицами.

"К сожалению, в этих целях сейчас Армения злоупотребляет правозащитными механизмами ООН, в том числе Управлением Верховного комиссара по правам человека, договорными органами и мандатариями, ведет лживую пропаганду. Армянская сторона в искаженном виде использует очередной запрос мандатариев ООН к Азербайджану. Ереван тем самым хочет прикрыть военные преступления, совершенные Арменией против Азербайджана и азербайджанцев, и отвлечь внимание международного сообщества",- сказал он.



Гаджизаде подчеркнул, что Азербайджан всегда серьезно относился к своим международным обязательствам и в этом контексте верен своим обязательствам, вытекающим из международных конвенций и международного гуманитарного права.



"В отличие от Армении, Азербайджан расследует некоторые утверждения о нарушении требований международного гуманитарного права во время военных операций и отвечает на соответствующие запросы в рамках своих международных обязательств",- сказал он.

Как отметил Гаджизаде, Военная прокуратура Азербайджанской Республики начала всестороннее расследование с целью установления подлинности видео, распространенных в социальных сетях в сентябре прошлого года, когда провокация Армении была предотвращена.

"Военная прокуратура Азербайджана ведет работу для установления времени и места съемки изображений на видео, личности изображенных на них военнослужащих, и объективной правды. В связи с этим предоставлена информация соответствующим органам, в том числе мандатариям ООН. Работа в этом нападении в настоящее время продолжается",- сказал он.

Как сказал представитель МИД Азербайджана, на протяжении почти 30 лет армянская сторона в своих целях злоупотребляла процессом политико-правового урегулирования бывшего конфликта, а также приверженностью Азербайджана этому процессу.

"В период оккупации, Отечественной войны 2020 года и в постконфликтный период армянская сторона, посредством различных провокаций, совершила серьезные нарушения международного гуманитарного права в отношении гражданского населения Азербайджана, женщин и детей, приравненные к серьезным военным преступлениям и преступлениям против человечности. Существует множество неопровержимых фактов, доказывающих, что армянские военнослужащие нарушали права азербайджанских военнопленных, унижали и недостойно обращались с ними, применяли к ним физическую силу, жестоко обращались с телами военнослужащих. Напоминаем, что вооруженные силы Армении за одну ночь 26 февраля 1992 года в городе Ходжалы убили 613 мирных жителей. Армения не предоставила никакой информации о судьбе более 3800 пропавших без вести и пленных азербайджанцев. В октябре 2020 года преступления против человечности были совершены против гражданского населения городов Гянджа, Барда и Мингячевир в Азербайджане, что задокументировано международными НПО.

Правительство Армении не предприняло никаких практических мер для предотвращения совершенных военных преступлений или привлечения к ответственности соответствующих лиц за совершенные преступления и не выражала намерения сделать это. О невозбуждении Арменией уголовных дел также упоминалось в докладе многих международных организаций и спецдокладчика Совета Европы.

Принимая во внимание вышеизложенное, мы решительно осуждаем попытки Армении ввести в заблуждение международное сообщество и избегать ответственности путем распространения необоснованных утверждений.

Мы требуем от Армении выполнения своих международных обязательств и привлечения к ответственности виновных в многочисленных военных преступлениях, призываем соответствующие структуры ООН принять соответствующие меры в этом направлении",- заключил он.