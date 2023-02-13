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Сахиба Гафарова прибыла в Россию с официальным визитом (ФОТО)

Политика Материалы 13 февраля 2023 00:07 (UTC +04:00)
Сахиба Гафарова прибыла в Россию с официальным визитом (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Парламентская делегация во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой прибыла с официальным визитом в Российскую Федерацию, передает Trend со ссылкой на пресс-службу Милли Меджлиса.

В состав делегации входят заместитель спикера Милли Меджлиса Адиль Алиев, председатели парламентских комитетов Зияфет Аскеров, Бахтияр Алиев, руководитель рабочей группы по азербайджано-российским межпарламентским связям Низами Сафаров, члены группы Севиндж Гусейнова, Амина Агазаде, руководитель аппарата Милли Меджлиса Фарид Гаджиев и другие официальные лица.

В московском аэропорту "Внуково-2" делегацию встретили заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Гардеев, посол Азербайджана в этой стране Полад Бюльбюльоглу и другие официальные лица.

В рамках визита ожидаются встречи Сахибы Гафаровой с председателями Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Совета Федерации.

Сахиба Гафарова прибыла в Россию с официальным визитом (ФОТО)
Сахиба Гафарова прибыла в Россию с официальным визитом (ФОТО)
Сахиба Гафарова прибыла в Россию с официальным визитом (ФОТО)
Сахиба Гафарова прибыла в Россию с официальным визитом (ФОТО)
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