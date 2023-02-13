БАКУ /Trend/ - В Азербайджан доставлены 10 детей, пострадавших при землетрясении в Турции.

Как сообщает в понедельник Trend, заведующая сектором отдела организации здравоохранения Министерства здравоохранения Азербайджана Айнура Зейналова сообщила журналистам, что 10 февраля из числа граждан, привезенных из Турции в Азербайджан, в медицинские учреждения были доставлены 10 детей и 12 взрослых, всего 6 семей.

По ее словам, из 10 прибывших детей - шесть мальчиков и четыре девочки.

"Самому младшему восемь дней, а самому старшему 14 лет. Лица, поступившие в научно-исследовательский педиатрический институт, были помещены в отведенные для них палаты, начаты комплексные лабораторно-инструментальные обследования, которые уже близятся к завершению", - сказала Зейналова.

Она отметила, что по окончании обследований дети вместе с родителями будут отправлены в приют, находящийся в подчинении Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.

В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

(Перевод: Фидан Мустафаева)