Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Награждены служащие Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу - Распоряжение

Политика Материалы 13 февраля 2023 11:14 (UTC +04:00)
Награждены служащие Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу - Распоряжение

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении государственных служащих Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики.

Как сообщает Trend, в распоряжении говорится:

"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

За плодотворную деятельность на государственной службе наградить медалью «За отличие на государственной службе» следующих государственных служащих Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики:

Аллахвердиеву Амалию Керим гызы

Исмаилову Рухию Гасан гызы

Мамедову Эльнару Хасай гызы

Рустамова Ровшана Рустам оглу

Валехова Джейхуна Аганазар оглу."

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости