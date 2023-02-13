Награждены служащие Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении государственных служащих Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики.

Как сообщает Trend, в распоряжении говорится:

"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

За плодотворную деятельность на государственной службе наградить медалью «За отличие на государственной службе» следующих государственных служащих Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики:

Аллахвердиеву Амалию Керим гызы

Исмаилову Рухию Гасан гызы

Мамедову Эльнару Хасай гызы

Рустамова Ровшана Рустам оглу

Валехова Джейхуна Аганазар оглу."