Награждены служащие Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении государственных служащих Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики.
Как сообщает Trend, в распоряжении говорится:
"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
За плодотворную деятельность на государственной службе наградить медалью «За отличие на государственной службе» следующих государственных служащих Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики:
Аллахвердиеву Амалию Керим гызы
Исмаилову Рухию Гасан гызы
Мамедову Эльнару Хасай гызы
Рустамова Ровшана Рустам оглу
Валехова Джейхуна Аганазар оглу."