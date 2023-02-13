Отношения между Азербайджаном и Израилем вышли на новый уровень - посол

БАКУ /Trend/ - Отношения между Азербайджаном и Израилем вышли на новый уровень.

Об этом сказал в понедельник посол Азербайджана в Израиле Мухтар Мамедов на Азербайджанско-Израильском инновационном форуме «Сельское хозяйство и образование», передает Trend.

По его словам, принятие решения об открытии в Израиле посольства Азербайджана является тому ярким примером.

«Как вы знаете, наши страны связывает многовековая история, традиции. Мы гордимся, что Азербайджан для мира становится примером развития двусторонних отношений и моя роль в должности посла направлена на еще большее укрепление этих отношений», - сказал он.

Также, Мамедов добавил, что сегодняшний форум позволит Азербайджану и Израилю усилить сотрудничество.