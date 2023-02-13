Президент Ильхам Алиев: Новая станция значительно усилит энергетический потенциал нашей страны

БАКУ /Trend/ - Сегодня мы собрались на церемонии закладки фундамента новой электростанции мощностью 1280 мегаватт в Мингячевире. Уверен, что в ближайшее время – в 2025 году - мы отметим открытие этой станции.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, сказал 13 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии закладки фундамента крупнейшей тепловой электростанции периода независимости.

«Это очень знаменательное событие, которое значительно усилит энергетический потенциал нашей страны и в то же время еще больше повысит значение Мингячевира как центра электроэнергетики Азербайджана. Мингячевир и так в настоящее время является нашим главным городом в области электроэнергетики. Электростанция, действующая в Мингячевире, сегодня обеспечивает большую часть потребностей нашей страны в электроэнергии», - подчеркнул глава государства.