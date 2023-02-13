Президент Ильхам Алиев: Великий лидер Гейдар Алиев превратил Мингячевир в энергетический центр Азербайджана и Кавказа

БАКУ /Trend/ - Великий лидер Гейдар Алиев превратил Мингячевир в энергетический центр не только Азербайджана, но и Кавказа в целом.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, сказал 13 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии закладки фундамента крупнейшей тепловой электростанции периода независимости.

Глава государства отметил, что под руководством и по инициативе великого лидера в 1976 году в Мингячевире был заложен фундамент крупной электростанции. «Открытие первого блока крупной станции состоялось в 1981 году при личном участии Гейдара Алиева», - добавил Президент Ильхам Алиев.