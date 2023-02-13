В Минздраве сообщили о состоянии детей, доставленных из Турции в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Обнародовано состояние 10 детей, пострадавших при землетрясении в Турции и доставленных в Азербайджан.

Как сообщает в понедельник Trend, заведующая сектором отдела организации здравоохранения Министерства здравоохранения Азербайджана Айнура Зейналова сообщила журналистам, что детей сразу же поместили в палаты.

«Среди обследованных детей, у ребенка 2020 года рождения по имени Айсель Кутлу были легкие катаральные симптомы и температура, по ее лечению были даны соответствующие назначения. У другого восьмидневного ребенка имеется дорожный стресс и желтуха новорожденных, было начато соответствующее для него лечение. В настоящее время состояние детей оценивается как удовлетворительное», - сказала она.

Зейналова отметила, что по окончании обследований дети вместе с родителями будут отправлены в приют, находящийся в подчинении Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Отметим, что из 10 детей, прибывших в Азербайджан из Турции - 6 мальчиков и 4 девочки. Самому младшему восемь дней, а самому старшему 14 лет.

Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.

В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

(Перевод: Фидан Мустафаева)