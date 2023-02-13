Президент Ильхам Алиев: Мы при небольших затратах получаем большой энергетический потенциал

БАКУ /Trend/ - В Мингячевире уже создана мощная электроэнергетическая инфраструктура, и строительство этой электростанции именно в Мингячевире преследует прежде всего эту цель.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, сказал 13 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии закладки фундамента крупнейшей тепловой электростанции периода независимости.

«Поэтому мы при небольших затратах получаем большой энергетический потенциал. В то же время 60 процентов средств будут предоставлены за счет собственных ресурсов «Азерэнержи», а остальные 40 процентов – за счет кредитов», - сказал глава государства.