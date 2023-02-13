Президент Ильхам Алиев: Итальяно-азербайджанские связи обеспечивают интересы большой географии

БАКУ /Trend/ - Итальяно-азербайджанские связи обеспечивают интересы не только двух стран, но и большой географии.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, сказал 13 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии закладки фундамента крупнейшей тепловой электростанции периода независимости.

«Должен также отметить, что наше сотрудничество не ограничивается только сферой энергетики. Италия – основной торговый партнер Азербайджана. В настоящее время в Баку строится новое здание Азербайджано-итальянского университета. Итальянские компании очень активно занимаются реставрационно-восстановительными работами на освобожденных землях – реставрацией религиозных памятников, строительством и дизайном музеев победы. То есть, это действительно стратегическое партнерство, и сегодняшняя церемония, конечно же, демонстрирует это еще раз», - подчеркнул Президент Азербайджана.