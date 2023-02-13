Спикер парламента Азербайджана Сахиба Гафарова прибыла в Россию с официальным визитом

БАКУ/Trend/ - Парламентская делегация под руководством председателя Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибы Гафаровой прибыла в Российскую Федерацию с официальным визитом, передает в понедельник Trend со ссылкой на отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

В делегацию входят зампредседателя Милли Меджлиса Адиль Алиев, главы парламентских комитетов Зияфет Аскеров и Бахтияр Алиев, руководитель рабочей группы по межпарламентским отношениям Азербайджан-Россия Низами Сафаров, члены этой группы Севиндж Гусейнова и Амина Агазаде, глава Аппарата Милли Меджлиса Фарид Гаджиев и прочие официальные лица.

Среди встречавших делегацию в московском аэропорту Внуково-2 были зампредседателя Госдумы Федерального Собрания РФ Алексей Гордеев и посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюльоглу.

В рамках визита ожидается встреча председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой с председателями Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Совета Федерации.