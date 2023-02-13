Состоялся телефонный разговор между премьер-министром Али Асадовым и вице-президентом Турции Фуатом Октаем

БАКУ /Trend/ - 13 февраля состоялся телефонный разговор между премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым и вице-президентом Турецкой Республики Фуатом Октаем.

Как сообщает Trend, во время телефонного разговора был обсужден ход работ по ликвидации последствий сильного землетрясения, произошедшего на юго-востоке Турции, особо подчеркнуто, что азербайджанские спасатели непрерывно продолжают поисково-спасательные операции в зоне бедствия.

Фуат Октай еще раз выразил глубокую признательность братскому азербайджанскому государству и народу за моральную и гуманитарную поддержку, оказанную Турции с первых часов землетрясения, за мобилизацию всех возможностей для преодоления последствий этой тяжелой катастрофы и оказания помощи людям, столкнувшимся с трудностями.