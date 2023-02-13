Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

С базы Минобороны Азербайджана направлена очередная помощь в Турцию (ФОТО)

Политика Материалы 13 февраля 2023 17:21 (UTC +04:00)
С базы Минобороны Азербайджана направлена очередная помощь в Турцию (ФОТО)

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - По указанию Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, продолжаются меры по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.

Как сообщили в понедельник Trend в Министерстве обороны Азербайджана, с базы снабжения Главного управления материально-технического обеспечения Министерства обороны в братскую Турцию на грузовом транспорте была переправлена очередная партия помощи, состоящая из полевых зимних палаток, одеял, раскладушек, спальных мешков, обогревателей, электрогенераторов и других предметов первой необходимости.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

С базы Минобороны Азербайджана направлена очередная помощь в Турцию (ФОТО)
С базы Минобороны Азербайджана направлена очередная помощь в Турцию (ФОТО)
С базы Минобороны Азербайджана направлена очередная помощь в Турцию (ФОТО)
С базы Минобороны Азербайджана направлена очередная помощь в Турцию (ФОТО)
С базы Минобороны Азербайджана направлена очередная помощь в Турцию (ФОТО)
С базы Минобороны Азербайджана направлена очередная помощь в Турцию (ФОТО)
С базы Минобороны Азербайджана направлена очередная помощь в Турцию (ФОТО)
С базы Минобороны Азербайджана направлена очередная помощь в Турцию (ФОТО)
С базы Минобороны Азербайджана направлена очередная помощь в Турцию (ФОТО)
С базы Минобороны Азербайджана направлена очередная помощь в Турцию (ФОТО)
С базы Минобороны Азербайджана направлена очередная помощь в Турцию (ФОТО)
С базы Минобороны Азербайджана направлена очередная помощь в Турцию (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости