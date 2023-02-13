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Президент Ильхам Алиев: Самую большую работу на освобожденных землях проводят турецкие и итальянские компании

Политика Материалы 13 февраля 2023 18:28 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Самую большую работу на освобожденных землях проводят турецкие и итальянские компании

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БАКУ/Trend/ - Наши тесные политические связи являются очень хорошим фундаментом. Нефтегазовые, а в настоящее время и электроэнергетические проекты значительно укрепили эту основу.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с делегацией во главе с министром по делам предприятий и продукции Made in Italy Итальянской Республики Адольфо Урсой, принявшей участие в церемонии закладки фундамента тепловой электростанции.

«В то же время мы хотим, чтобы наши торговые связи были еще более многогранными. Как вам известно, быстрыми темпами идет строительство Итало-азербайджанского университета, 5 итальянских университетов уже являются нашими партнерами. В то же время самую большую работу на освобожденных землях проводят турецкие и итальянские компании», - отметил глава государства.

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