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Подписан меморандум о взаимопонимании между Милли Меджлисом Азербайджана и Госдумой РФ (ФОТО)

Политика Материалы 13 февраля 2023 20:16 (UTC +04:00)
Подписан меморандум о взаимопонимании между Милли Меджлисом Азербайджана и Госдумой РФ (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Между Милли Меджлисом Азербайджанской Республики и Государственной думой Федерального Собрания Российской Федерации подписан меморандум о взаимопонимании.

Как сообщили Trend в понедельник в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, документ был подписан во время встречи председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным в рамках официального визита в Российскую Федерацию.

Сначала между сторонами была проведена встреча один на один. На встрече состоялся обмен мнениями об отношениях между двумя странами и парламентами

Затем встреча была продолжена с участием делегаций.

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Подписан меморандум о взаимопонимании между Милли Меджлисом Азербайджана и Госдумой РФ (ФОТО)
Подписан меморандум о взаимопонимании между Милли Меджлисом Азербайджана и Госдумой РФ (ФОТО)
Подписан меморандум о взаимопонимании между Милли Меджлисом Азербайджана и Госдумой РФ (ФОТО)
Подписан меморандум о взаимопонимании между Милли Меджлисом Азербайджана и Госдумой РФ (ФОТО)
Подписан меморандум о взаимопонимании между Милли Меджлисом Азербайджана и Госдумой РФ (ФОТО)
Подписан меморандум о взаимопонимании между Милли Меджлисом Азербайджана и Госдумой РФ (ФОТО)
Подписан меморандум о взаимопонимании между Милли Меджлисом Азербайджана и Госдумой РФ (ФОТО)
Подписан меморандум о взаимопонимании между Милли Меджлисом Азербайджана и Госдумой РФ (ФОТО)
Подписан меморандум о взаимопонимании между Милли Меджлисом Азербайджана и Госдумой РФ (ФОТО)
Подписан меморандум о взаимопонимании между Милли Меджлисом Азербайджана и Госдумой РФ (ФОТО)
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