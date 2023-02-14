Варданяна вернули в Ханкенди: ситуация обостряется

БАКУ /Trend/ - В армянских СМИ появилась информация о том, что беглый российский миллиардер Рубен Варданян, которого российские миротворцы секретными путями переправляли в Армению 6 февраля, возвращен в Ханкенди.

Как отмечается, Варданян, тайно вывезенный из Карабаха на грузовике, принадлежащем миротворцам, был доставлен в Москву для получения новых указаний и поручений. Сообщается, что в Москве Варданян чуть ли не умолял и говорил, что не хочет возвращаться в Карабах, что он истощен, не может продолжать свою деятельность согласно поставленным задачам, и даже боится, что различные группы в Ханкенди могут его ликвидировать. Несмотря на это, ему приказали вернуться, и даже угрожали смертью. Согласно информации, Варданян, вынужденный выполнить приказ, был возвращен в Ханкенди тем же путем.

Все утверждения о том, что якобы Варданян против премьер-министра Армении Никола Пашиняна, и якобы последний не участвует в этом процессе, не имеют под собой никаких оснований. На самом же деле они вместе участвуют в этом шоу, устроенном именно для Запада. Стоит отметить, что в эту игру вовлечены также некоторые западные круги.

Возвращение Варданяна в Карабах приведет к обострению ситуации. Азербайджанские протестующие будут продолжать акцию до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

В то же время главарь армянских сепаратистов Араик Арутюнян приехал из Москвы с новыми поручениями, и идея «конституционных изменений» — тоже поручение из России.

Азербайджан внимательно следит за этими процессами. И Варданян, и Арутюнян должны понимать, что цена таких игр очень высока.