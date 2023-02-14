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Замминистра здравоохранения и замначальника медслужбы минобороны Турции посетили мобильный полевой госпиталь МЧС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 14 февраля 2023 17:14 (UTC +04:00)
Замминистра здравоохранения и замначальника медслужбы минобороны Турции посетили мобильный полевой госпиталь МЧС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - Мобильные полевые госпитали министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, отправленные в братскую Турцию по поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева для оказания помощи в ликвидации последствий сильного землетрясения, продолжают свою деятельность в Кахраманмараше, серьезно пострадавшем от землетрясения.

Как сообщает во вторник Trend, сегодня заместитель министра здравоохранения Толга Толунай и заместитель начальника медицинской службы министерства обороны Турции генерал-майор Дурмуш Айдемир посетили мобильный полевой госпиталь МЧС, где поинтересовались созданными условиями, а также состоянием пострадавших в результате землетрясения, проходящих лечение в госпитале.

Толунай и Айдемир высоко оценили созданные условия и поблагодарили азербайджанское государство за оказываемую поддержку.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 31 974 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Замминистра здравоохранения и замначальника медслужбы минобороны Турции посетили мобильный полевой госпиталь МЧС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Замминистра здравоохранения и замначальника медслужбы минобороны Турции посетили мобильный полевой госпиталь МЧС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Замминистра здравоохранения и замначальника медслужбы минобороны Турции посетили мобильный полевой госпиталь МЧС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Замминистра здравоохранения и замначальника медслужбы минобороны Турции посетили мобильный полевой госпиталь МЧС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Замминистра здравоохранения и замначальника медслужбы минобороны Турции посетили мобильный полевой госпиталь МЧС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Замминистра здравоохранения и замначальника медслужбы минобороны Турции посетили мобильный полевой госпиталь МЧС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Замминистра здравоохранения и замначальника медслужбы минобороны Турции посетили мобильный полевой госпиталь МЧС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Замминистра здравоохранения и замначальника медслужбы минобороны Турции посетили мобильный полевой госпиталь МЧС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
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