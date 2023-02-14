Шахин Багиров назначен председателем Государственного таможенного комитета Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Шахина Солтан оглу Багирова председателем Государственного таможенного комитета Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, согласно распоряжению, Шахин Солтан оглу Багиров назначен председателем Государственного таможенного комитета Азербайджана.

Другим распоряжением главы государства Шахин Солтан оглу Багиров освобожден от должности первого заместителя председателя Государственного таможенного комитета Азербайджана.

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.