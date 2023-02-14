Обнародована повестка очередного заседания парламента Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Обнародована повестка заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, которое состоится 17 февраля.

Как сообщает во вторник Trend, в повестку заседания включены следующие вопросы:

1. Законопроект об утверждении Меморандума о взаимопонимании «О взаимном признании и обмене водительских удостоверений между министерством внутренних дел Азербайджанской Республики и министерством внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов".

2. Законопроект об утверждении Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Сербия "О реадмиссии лиц, проживающих без разрешения".

3. Законопроект об утверждении Меморандума о взаимопонимании между министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана и министерством строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии "О признании сертификатов (дипломов) в соответствии с правилом I/10 Международной конвенции о подготовке, дипломировании моряков и несении вахты (ПДНВ) 1978 года".

4. Законопроект о внесении изменений в Земельный, Гражданский, Уголовный, Налоговый кодексы, Кодекс об исполнении наказаний, Уголовно-процессуальный, Административно-процессуальный, Градостроительный и Строительный, Миграционный кодексы Азербайджана.

5. Законопроект о внесении изменений во "Внутренний устав Милли Меджлиса Азербайджанской Республики", утвержденный законом Азербайджанской Республики от 17 мая 1996 года №74, в “Положение о постоянных и иных комиссиях муниципалитетов”, утвержденное законом Азербайджанской Республики от 14 апреля 2000 года №859, “Образцовое Положение о региональных ассоциациях муниципалитетов”, утвержденное законом Азербайджанской Республики от 3 мая 2005 года № 903-IIQ, и в “Положение о Комиссии Азербайджанской Республики по борьбе с коррупцией", утвержденное законом Азербайджанской Республики от 3 мая 2005 года № 906.

6. Законопроект о внесении изменений в законы “О статусе депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики”, “О судах и судьях”, “О пожарной безопасности”, “О несостоятельности и банкротстве”, “Об охране здоровья населения”, “Об увековечении памяти погибших за Родину”, “О гражданской обороне”, “О гранте”, “О гидрометеорологической деятельности” и “О правах ребенка”.

7. Законопроект о внесении изменений в законы ”Об информации, информатизации и защите информации“, ”О свободе информации“, ”Об издательском деле“, ”О получении информации об окружающей среде“, ”О телекоммуникациях“, ”О получении информации“, ”О театре и театральной деятельности“ и ”О культуре".

8. Законопроект о внесении изменений в законы ”О борьбе с религиозным экстремизмом“, ”О лицензиях и разрешениях“, ”О военном положении“, ”О правилах этического поведения членов муниципалитета", ”Об оценке воздействия на окружающую среду“, ”О занятости“, ”О Счетной палате“, ”О защите детей от вредной информации“, ”О психологической помощи“, ”О рациональном использовании энергетических ресурсов и энергетической эффективности“ и ”О туризме".

9. Законопроект о внесении изменений в законы ”О правовой охране образцов азербайджанского фольклора“, ”О защите и рациональном использовании генетических запасов культурных растений“, ”О социальной службе“, ”Об обязательной диспансеризации детей“, ”О регулировании проверок в сфере предпринимательства и защите интересов предпринимателей“, ”Об общественном участии“, ”О защите зеленых насаждений“, ”О правилах этического поведения служащих муниципалитета“, "О ценных бумагах”, “О рынке ценных бумаг" и "О городе Шуша - культурной столице Азербайджана".

10. Законопроект о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики ”Об ипотеке“, ”О мобилизационной подготовке и мобилизации в Азербайджанской Республике“, ”Об административном производстве“, ”О лекарственных средствах“, ”О страховании вкладов“, ”О государственном долге“, ”О борьбе с заболеванием, вызванным вирусом иммунодефицита человека“ и ”Об обращениях граждан".

11. Законопроект о внесении изменений в законы ”О наименованиях географических объектов“, ”Об автомобильном транспорте“, ”О пчеловодстве“, ”О физической культуре и спорте“, ”О небанковских кредитных организациях“, ”О приобретении земель для государственных нужд“, ”О персональных данных“, ”О предотвращении домашнего насилия“ и ”Об инвестиционных фондах".

12. Законопроект о внесении изменений в законы “О лотереях”, “Об электронной подписи и электронном документе”, “Об охоте”, “О чрезвычайном положении”, “О бухгалтерском учете”, “О разведке и контрразведывательной деятельности”, “О правовой охране баз данных”, “О сохранении и развитии азербайджанского коврового искусства”, “О Центральном банке Азербайджанской Республики” и “О Судебно-правовом совете".

13. Законопроект о внесении изменений в законы ”О дорожном движении“, ”О комитетах Милли Меджлиса Азербайджанской Республики“, ”О земельном рынке“, ”Об охране окружающей среды“, ”О борьбе с терроризмом“, ”О Национальном архивном фонде“, ”О статусе муниципалитетов“, ”Об оперативно-розыскной деятельности“, ”О водоснабжении и водоотведении" и "О зерне".

14. Законопроект о внесении изменений в законы "О санитарно-эпидемиологическом благополучии“, ”Об органах пограничной охраны“, ”О статусе Внутренних войск“, ”Об официальной статистике“, ”О профсоюзах“, ”О недобросовестной конкуренции“, ”О защите прав потребителей“, ”Об авторском праве и смежных правах“, ”О приватизации государственного имущества“ и ”Об особых экономических зонах".

15. Законопроект о внесении изменений в законы ”О местном опросе мнения“, ”Об автомобильных дорогах“, ”О дипломатической службе“, ”О государственных закупках“, ”О молодежной политике“, ”О государственном языке в Азербайджанской Республике“, ”Об экологическом образовании и просвещении населения“, ”О государственной политике, связанной с азербайджанцами, проживающими за рубежом“, ”О регулируемых ценах“ и ”О банках".

16. Законопроект о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных правонарушениях (первое чтение).

17. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение).

18. Законопроект о внесении изменений в закон ”О социальном страховании" (первое чтение)

19. Законопроект о внесении изменений в закон ”О страховании от безработицы" (первое чтение).

20. Законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение).

21. Законопроект о внесении изменений в Семейный кодекс, законы “О кредитных союзах”, “О табаке и табачных изделиях”, “О банках” и “О небанковских кредитных организациях” (второе чтение).

22. Законопроект о внесении изменений в закон "О чрезвычайном положении" (второе чтение).

23. Законопроект о внесении изменений в закон "О государственной службе" (второе чтение).

24. Законопроект о внесении изменений в Земельный кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение).

25. Законопроект о внесении изменений в закон ”Об аренде земли" (второе чтение).

26. Законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение).

27. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение).

28. Законопроект о внесении изменений в закон "О государственной пошлине" (второе чтение)

29. Законопроект о внесении изменений в закон ”Об автомобильном транспорте" (второе чтение).

30. Законопроект о внесении изменений в закон "О государственной пошлине" (второе чтение).

31. Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение).