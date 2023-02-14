Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем МИД России по нормализации азербайджано-армянских отношений (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 14 февраля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со специальным представителем министра иностранных дел Российской Федерации по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Игорем Ховаевым.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе встречи стороны обсудили текущую ситуацию в процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений, переговоры по мирному соглашению, а также ситуацию в связи с Лачинской дорогой.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что, несмотря на конструктивные подходы, проявленные Азербайджаном, выдвижение предложений по мирному процессу после 44-дневной войны, Армения постоянно препятствует этому процессу. Он напомнил, что Армения бойкотировала очередной раунд переговоров по мирному соглашению, который был намечен на декабрь. Было доведено до внимания, что Лачинская дорога используется в целях, которые противоречат положениям трехстороннего заявления.

Министр подчеркнул, что законные требования протестующих на Лачинской дороге до сих пор не выполнены и что армянская сторона использует эту ситуацию в своих политических целях и пытается направить вопрос в неправильное русло.

На встрече были обсуждены вопросы региональной безопасности и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.