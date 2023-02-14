До сегодняшнего дня из зоны землетрясения эвакуированы 513 граждан Азербайджана - МИД (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - До сегодняшнего дня из зоны землетрясения в Турции эвакуированы 513 граждан Азербайджана.

Как передает Trend, об этом говорится во вторник в сообщении МИД Азербайджана.

"Продолжается работа по выявлению граждан Азербайджанской Республики, пострадавших в результате разрушительного землетрясения, произошедшего в Кахраманмараше и других провинциях Турции, и оказания им помощи. До сегодняшнего дня из зоны землетрясения в Турции эвакуированы в страну 513 граждан Азербайджанской Республики и их близких родственников, являющихся иностранными гражданами. Процесс эвакуации продолжается в Кахраманмараше, Хатае, Адане, Малатье, Адыямане, Газиантепе, Шанлыурфе, Османие, Килисе и Диярбакыре, где произошло землетрясение.

В то же время доводим до внимания наших граждан, проживающих или временно живущих в районах, где произошло землетрясение, у которых нет намерения эвакуироваться в Азербайджанскую Республику, что для желающих покинуть эти районы подразделениями жандармерии созданы в соответствующих провинциях пункты эвакуации. Эвакуация обратившихся в эти пункты в безопасные районы Турции осуществляется способами, которые соответствующие органы Турции сочтут наиболее подходящими. Те, кто хочет покинуть зону бедствия на личном транспорте, будут направлены в убежища в городах назначения после информирования местных эвакуационных центров перед выездом из района", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в городе Малатья, стало известно о гибели гражданина Азербайджанской Республики Вердиева Шахина Наил оглу, 2021 года рождения. Тем самым число граждан Азербайджанской Республики, погибших в результате землетрясения, достигло 6 человек.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.