Теле- и радиоканалы Азербайджана и Турции проведут совместный эфир в рамках кампании помощи пострадавшим от землетрясения

БАКУ /Trend/ - Вечером 15 февраля теле- и радиоканалы, действующие в Турции, Азербайджане и на Северном Кипре, проведут совместный эфир под девизом «Турция - единое сердце» в рамках кампании помощи пострадавшим от землетрясения в стране.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Кампания стартует в 20:00 по местному времени, собранные средства будут переведены на счета AFAD и Турецкого общества Красного полумесяца.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.