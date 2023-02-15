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Сотрудники МЧС Азербайджана продолжают поисково-спасательную операцию в Турции (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 15 февраля 2023 10:16 (UTC +04:00)
Сотрудники МЧС Азербайджана продолжают поисково-спасательную операцию в Турции (ФОТО/ВИДЕО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева находящиеся в Турции азербайджанские спасатели продолжают поисково-спасательные мероприятия в зоне стихийного бедствия.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на МЧС Азербайджана, на этот час азербайджанскими спасателями в зоне землетрясения были спасены 53 человека, извлечены и переданы в соответствующие органы тела 691 человека.

Поисково-спасательные работы с привлечением специальной техники, а также специально обученных собак продолжаются.

Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.

В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Сотрудники МЧС Азербайджана продолжают поисково-спасательную операцию в Турции (ФОТО/ВИДЕО)
Сотрудники МЧС Азербайджана продолжают поисково-спасательную операцию в Турции (ФОТО/ВИДЕО)
Сотрудники МЧС Азербайджана продолжают поисково-спасательную операцию в Турции (ФОТО/ВИДЕО)
Сотрудники МЧС Азербайджана продолжают поисково-спасательную операцию в Турции (ФОТО/ВИДЕО)
Сотрудники МЧС Азербайджана продолжают поисково-спасательную операцию в Турции (ФОТО/ВИДЕО)
Сотрудники МЧС Азербайджана продолжают поисково-спасательную операцию в Турции (ФОТО/ВИДЕО)
Сотрудники МЧС Азербайджана продолжают поисково-спасательную операцию в Турции (ФОТО/ВИДЕО)
Сотрудники МЧС Азербайджана продолжают поисково-спасательную операцию в Турции (ФОТО/ВИДЕО)
Сотрудники МЧС Азербайджана продолжают поисково-спасательную операцию в Турции (ФОТО/ВИДЕО)
Сотрудники МЧС Азербайджана продолжают поисково-спасательную операцию в Турции (ФОТО/ВИДЕО)
Сотрудники МЧС Азербайджана продолжают поисково-спасательную операцию в Турции (ФОТО/ВИДЕО)
Сотрудники МЧС Азербайджана продолжают поисково-спасательную операцию в Турции (ФОТО/ВИДЕО)
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