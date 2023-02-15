Отчет МИД Азербайджана распространен в качестве официального документа ООН (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:06)

БАКУ /Trend/ - Отчет Министерства иностранных дел Азербайджана о привлечении детей в состав вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований со стороны Армении был распространен в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.

Об этом сообщили в среду Trend в МИД Азербайджана.

Было отмечено, что в отчете, подготовленном с целью очередного разоблачения действий Армении, противоречащих международному праву, отражена подробная информация о привлечении этой страной детей в вооруженные силы и незаконные вооруженные формирования, использовании их в качестве средства распространения этнической и национальной ненависти к Азербайджану и нашему народу.

В отчете доводится до сведения, что на основании информации, полученной из открытых информационных источников, фото-и видеоматериалов, а также фактов, отраженных в отчетах третьих лиц по данному вопросу, Армения грубо нарушает положения ряда международных конвенций и разоблачаются ее действия, угрожающие миру и безопасности путем разжигания ненависти на этнической и национальной почве.

В документе подчеркивается, что Армения и в постконфликтный период продолжает свою деятельность по привлечению детей к военным учениям, воспитанию в них ненависти и вражды, подготовке к новой войне с Азербайджаном.

Это является грубым нарушением международной Конвенции о правах ребенка, Конвенции о международном гуманитарном праве, а также Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (ICERD), в частности является наглядным примером невыполнения временных мер, принятых международным судом 7 декабря 2021 года, запрещающих Армении разжигать расовую ненависть через лиц и организаций, действующих на ее территории.

В документе содержится обращение к ООН и ее специализированным учреждениям, носителям соответствующих мандатов, для привлечения Армении к международно-правовой ответственности за международные преступные деяния и обеспечении прекращения этой страной деятельности по использованию и незаконному привлечению детей в ряды вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований.

С отчетом, распространенным как документ Генеральной Ассамблеи ООН и Совета Безопасности, можно ознакомиться здесь.

(Перевод: Фидан Мустафаева)