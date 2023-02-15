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Продолжаются мероприятия по оказанию помощи братской Турции (ФОТО)

Политика Материалы 15 февраля 2023 11:39 (UTC +04:00)
Продолжаются мероприятия по оказанию помощи братской Турции (ФОТО)

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БАКУ/Trend/ - Военнослужащие азербайджанской армии и члены их семей продолжают доставлять помощь в пункты сбора, созданные в соответствующих воинских частях министерства обороны в целях оказания помощи пострадавшим от землетрясения в Турции, передает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Привезенные военнослужащими и членами их семей одежда, продукты питания и другие необходимые принадлежности были сложены в пунктах сбора, после чего отсортированы, упакованы и отправлены в Турцию грузовым транспортом. По указанию Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжаются меры по оказанию помощи братской Турции", - говорится в сообщении ведомства.

Продолжаются мероприятия по оказанию помощи братской Турции (ФОТО)
Продолжаются мероприятия по оказанию помощи братской Турции (ФОТО)
Продолжаются мероприятия по оказанию помощи братской Турции (ФОТО)
Продолжаются мероприятия по оказанию помощи братской Турции (ФОТО)
Продолжаются мероприятия по оказанию помощи братской Турции (ФОТО)
Продолжаются мероприятия по оказанию помощи братской Турции (ФОТО)
Продолжаются мероприятия по оказанию помощи братской Турции (ФОТО)
Продолжаются мероприятия по оказанию помощи братской Турции (ФОТО)
Продолжаются мероприятия по оказанию помощи братской Турции (ФОТО)
Продолжаются мероприятия по оказанию помощи братской Турции (ФОТО)
Продолжаются мероприятия по оказанию помощи братской Турции (ФОТО)
Продолжаются мероприятия по оказанию помощи братской Турции (ФОТО)
Продолжаются мероприятия по оказанию помощи братской Турции (ФОТО)
Продолжаются мероприятия по оказанию помощи братской Турции (ФОТО)
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