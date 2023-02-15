Посол ЕС по программе "Восточное партнерство" проинформирована о ситуации на Южном Кавказе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 15 февраля 2023 года состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и посла ЕС по программе "Восточное партнерство" Кристины Йоханнессон.

Как сообщили Trend в среду в министерстве иностранных дел, в ходе встречи были обсуждены текущая ситуация по "Восточному партнерству", вопросы сотрудничества между Азербайджаном и ЕС по ряду направлений, включая энергетическую безопасность и развитие альтернативой энергетики, а также текущая ситуация в регионе.

Кроме того, было уделено внимание приоритетам Швеции в период председательства в Совете ЕС и вопросам сотрудничества Азербайджана в этой сфере. Министр Джейхун Байрамов выразил заинтересованность страны в развитии сотрудничества с ЕС в двустороннем и многостороннем форматах на основе равноправного партнерства и взаимного уважения. Также глава МИД проинформировал Кристину Йоханнессон о мирной повестке дня Азербайджана, процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений, текущей ситуации в связи с Лачинской дорогой, а также о законных требованиях и интересах безопасности нашей страны в этом контексте. Были доведены до внимания препятствия, чинимые Арменией мирному процессу и переговорам по мирному соглашению.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным актуальным вопросам.